Novo treinador do Villarreal revela: "O Barcelona ainda me deve dinheiro"

Em direto para o programa de rádio "'El Larguero", Quique Setién revelou que o Barcelona ainda lhe deve dinheiro e mostrou alguns sinais de arrependimento pela sua passagem no clube.

Quique Setién estreou-se na quinta-feira no comando técnico do Villarreal, ao empatar 2-2 em casa com os israelitas do Hapoel Be"er Sheva, em jogo da quinta jornada da Conference League - qualificação para os oitavos já foi garantida na ronda anterior.

Após o jogo, o técnico marcou presença em alguns programas de rádio, entre os quais "El Larguero", onde falou um pouco sobre a sua passagem no banco do Barcelona, na temporada 2019/20, revelando que o clube ainda lhe deve dinheiro, com uma consideração sobre Lionel Messi pelo meio.

"O Barca ainda me deve dinheiro. Messi? Não posso avaliar se ele me desapontou. Houve coisas que eu gostei e outras que não e que tive de discutir com ele", afirmou o sucessor de Unai Emery no Submarino Amarelo.

Já no "El Partidazo de COPE", Setién mostrou alguns sinais de arrependimento pela sua passagem em Camp Nou, defendendo que, "quando há algo que não bate certo, não deves ser hipócrita e ir embora".

"O Barça era a equipa que sempre sonhei treinar, mas estando lá pensei: 'Devia de ter feito como Camacho e ir embora'", recordou Setién.