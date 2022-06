Novo treinador do Hertha Berlim chega da Rússia

Sandro Schwarz é o substituto de Félix Magath no emblema alemão

O Hertha Berlim, que garantiu a permanência na Bundesliga no play-off de despromoção, diante do Hamburgo, anunciou esta quarta-feira a chegada de Sandro Schwarz para o comando técnico da equipa.

O treinador de 43 anos terminou uma passagem de duas épocas no Dínamo de Moscovo, que fechou 2021/22 no terceiro lugar da Liga russa, e assinou um contrato válido até 2024.

Na Bundesliga, Schwarz passou pelo Mainz, clube em que fez a maior parte da carreira de jogador.

"Estou muito animado em poder ajudar a moldar este novo começo do Hertha. O clube passou por um período difícil e, realmente, estou ansioso para transformar isto em algo positivo com muito trabalho, diversão e muita energia", foram as primeiras palavras do técnico alemão no Hertha, em declarações ao site do clube.