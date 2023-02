Novo treinador de Enzo: "O meu castelhano e o inglês dele não são fantásticos"

Graham Potter satisfeito com reforço vindo do Benfica. Campeão do Mundo pela Argentina poderá estrear-se já esta sexta-feira, diante do Fulham, em partida a contar para a 22ª ronda da Premier League.

Graham Potter, técnico do Chelsea, abordou pela primeira vez, esta quinta-feira, a contratação de Enzo Fernández. O técnico dos blues agradeceu o esforço da direção.

"Estou muito, muito satisfeito com o negócio de Enzo Fernández, porque ele é um jogador fantástico", atirou, em conferência de imprensa.

O timoneiro do clube londrino lamentou ainda que a comunicação com o novo jogador não esteja, ainda, no ponto.

"O meu espanhol e o inglês dele não são fantásticos, vamos lá chegar. Ele é um jovem impressionante", explicou.