Possível renovação de Pogba: novo salário gera revolta no Manchester United

Médio tem o futuro incerto, mas caso renove passará a receber 600 mil euros semanais, um novo máximo na Premier League.

Paul Pogba é um dos grandes pontos de interrogação do Manchester United, especialmente numa altura de mudança, em que Ten Hag se prepara, à partida, para assumir os destinos do clube. Caso renove com os red devils, ainda assim, o francês promete criar agitação no balneário.

Segundo o The Sun, uma eventual renovação do internacional gaulês significaria um salário de 600 mil euros semanais, um novo máximo na Premier League. Um valor alto, astronómico para alguns, e que não agrada em nada o grupo de trabalho dos red devils.

"Nada sobre o meu futuro está decidido, nada está feito. Posso decidir amanhã, assim como posso decidir só durante a janela de transferências. Quero voltar à melhor forma e terminar bem a temporada", explicou Pogba, há semanas, numa altura de paragem para os compromissos das seleções.