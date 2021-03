Novo negócio entre Bayern e Dortmund à vista? "Nada pode ser descartado..."

Haaland, avançado do Dortmund, poderá integrar lista de contratações do Bayern para a próxima época

Treinador do clube da Baviera abordou uma eventual contratação do avançado Haaland na próxima época

Hansi Flick, treinador do Bayern, foi questionado pela Imprensa alemã, no último sábado, sobre uma eventual possibilidade do clube bávaro contratar Haaland, avançado do Borussia Dortmund, na próxima época. O técnico não confirmou... nem refutou esse cenário.

"Há muitas possibilidades na vida e nada pode ser descartado, mas ele tem um contrato a longo prazo em Dortmund. É certamente uma possibilidade para muitos clubes de topo, que também estão a pensar nele. Quanto ao futuro, nem todos sabemos. As coisas podem mover-se rapidamente. Não estou preocupado", afirmou Hansi Flick, em declarações à Sky Sports alemã.

O técnico do Bayern viu, recentemente, bem de perto a capacidade de finalização de Erling Haaland, dado que o avançado norueguês marcou, no passado sábado, dois golos ao atual campeão da Bundesliga, durante a 26.ª jornada da prova.

O jovem goleador do Borussia Dortmund, de 20 anos e já com uma centena de golos no currículo, foi contratado ao Salzburgo na época passada e assinou um contrato válido até junho de 2024. Haaland ficou, então, blindado por uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros.

Face às declarações de Hansi Flick, o norueguês poderá mesmo ser o próximo a trocar a equipa do Dortmund pela do Bayern, pois não é caso único: num passado recente, os avançados Lewandowski e Gotze e o defesa Hummels, entre outros, trocaram a camisola amarela e preta pela vermelha.