"Novo Higuaín": avançado do River Plate é alvo de disputa entre ingleses, espanhóis e italianos

Julián Álvarez tem 21 anos e marcou 14 golos nos últimos nove jogos.

Revelação do River Plate e artilheiro da equipa no campeonato argentino com 17 golos em 18 jogos, Julián Álvarez tornou-se o principal alvo de disputa entre várias equipas europeias. O jogador de 21 anos foi, inclusive, observado de perto no jogo que garantiu o título nacional à equipa de Buenos Aires nesta madrugada.

De acordo com a TNT Sports da Argentina, estiveram no estádio Monumental de Núñez representantes dos italianos Juventus, Inter e Milan, do espanhol Atlético de Madrid e dos ingleses Norwich City e Newcastle. O Mundo Deportivo ainda acrescenta que o Barcelona também observa o jogador.

Certamente, os presentes em Buenos Aires gostaram do que viram. Julián Álvarez marcou um dos quatro golos que garantiu o título nacional do River Plate após sete anos.

Para contratar o destaque argentino, tratado como "novo Higuaín", deverão ter de abrir os cordões à bolsa: a cláusula de rescisão é de 25 milhões de euros. No total, o avançado marcou 28 golos e fez 15 assistências em 64 jogos na temporada. Foram 14 golos apenas nos últimos nove jogos.