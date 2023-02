Novo guarda-redes para Carvalhal: "Não estou reformado"

Diego Alves foi esta quinta-feira apresentado no Celta de Vigo.

Diego Alves foi esta quinta-feira apresentado como reforço do Celta de Vigo, colmatando a baixa de Marchesín, que se encontra lesionado. O experiente guardião brasileiro, de 37 anos, assinou até final da época com o clube que tem Carlos Carvalhal como treinador.

"Foi tudo muito rápido. O meu empresário ligou-me a perguntar se estava disponível para voltar e respondi que sim. Tinha terminado contrato com o Flamengo e não queria continuar no Brasil. O Celta chegou num bom momento", afirmou. "Não estou reformado, não arrumei as luvas", garantiu.

"Fiz o último jogo a 14 de novembro. Depois veio a paragem para o Mundial e terminei contrato. Tinha propostas, mas não quis ficar no Brasil. Continuei a treinar-me, por isso, num ápice estarei ao meu melhor nível para ajudar a equipa", assegurou Diego Alves, que em Espanha já tinha representado Almería e Valência.