Novo formato das eliminatórias sul-americanas em análise: "Vai ser interessante"

Confira o cenário que estará em cima da mesa, de acordo com a Imprensa brasileira.

O formato da qualificação sul-americana para os Mundiais já havia sido colocado em questão, devido às inúmeras viagens que as seleções têm de fazer e à quantidade de "janelas" para os jogos serem realizados. Durante o debate sobre o possível boicote à Copa América 2021, que acabou por ser realizada, um grupo de WhatsApp dos capitães das respetivas seleções surgiu com vista à discussão de uma possível alteração desse formato.

De acordo com o "Globoesporte", um novo cenário está a ser debatido entre CONMEBOL, FIFA e jogadores, com vista a uma possível mudança do formato das eliminatórias sul-americanas para o Campeonato do Mundo de 2026.

No referido grupo de Whatsapp e também num encontro virtual, capitães das seleções sul-americanas inteiraram-se sobre a ideia de acabar com o sistema de pontos corridos - e 18 jogos - para regressar ao modelo de grupos para definir os apurados.

Thiago Silva, internacional brasileiro, participou na reunião realizada no final do ano passado. Em homenagem na sexta-feira, no Maracanã, o defesa afirmou ainda não ter ainda informação sobre o desenrolar das conversas, mas abordou a possibilidade.

"Não são os 18 jogos, mas as viagens que fazemos. É uma quilometragem muito grande em relação aos europeus que jogam próximos entre si. Causa um desgaste muito grande. Além do clima, que é totalmente diferente do que estamos habituados na Europa. Ontem [anteontem, quinta-feira], eu e os meus companheiros, passámos um sufoco muito grande. Treinámos em Teresópolis, mais frio do que o Rio de Janeiro. Isso pode prejudicar a performance. Se pudéssemos encontrar, de alguma forma, um equilíbrio nessas viagens, com certeza facilitaria a nossa estadia e os nossos desempenhos. Com certeza é um desgaste, no meu modo de ver, desnecessário", afirmou.

Marcelo Moreno, avançado e capitão da Bolívia, também faz parte do grupo e, em entrevista ao "Globoesporte", deu mais detalhes sobre o possível novo formato.

"Tivemos uma reunião com a FIFA e parece que vai haver uma alteração no formato das Eliminatórias. Quem sou eu para mudar isso? A ordem vem lá de cima. A FIFA é quem decide, mas eu acho bom, válido. Vai ser interessante, porque os jogadores não vão estar a deslocar-se muito tempo a viajar e a voltar para as seleções. Muitas vezes vais [para a Seleção] umas quatro ou cinco vezes, como foi no ano passado. Quase nem ficas no clube. Eles querem reduzir [o número de viagens] e ficar um tempo maior na seleção, mas disputar mais jogos [de cada vez]. Então seria mais viável, não ficas a viajar e a perder esse tempo", revelou Moreno.

O formato ainda não estará definido, "mas teria um período de disputa bem inferior ao atual, que dura praticamente todo o ciclo entre um Campeonato do Mundo e outro - de 2018 a 2022, com 18 jornadas", lê-se no "Globoesporte". "De acordo com as informações que os capitães dispõem, seria realizado num máximo de dois anos e possivelmente em sistema de grupos A mudança no modelo assemelhar-se-ia ao formato antigo das Eliminatórias até ao Mundial de 1994 dos EUA. Na ocasião, era um grupo com quatro seleções - pois o Chile havia sido suspenso (...) - e outro com cinco", lê-se ainda.

O jornalista Marcel Rizzo, em blog no "UOL", deu ainda mais detalhes sobre a possível nova fórmula: "Como serão 48 seleções, a disputa teria entre oito a 10 jornadas, com dois grupos de cinco: as três seleções melhores classificadas de cada grupo passariam direto para o Mundial; os dois quartos classificados disputariam uma eliminatória entre si para depois irem para a repescagem com seleções de outro continente e definir mais uma vaga", detalha o "Globoesporte".