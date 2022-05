Novo dono do Chelsea vai investir no mercado de transferências

Todd Boehly quer dar a Thomas Tüchel uma equipa competitiva no próximo ano depois de meses de incerteza pelas sanções ao antigo dono, Roman Abramovich

O Chelsea foi um dos clubes afetados pelas sanções aplicadas a vários oligarcas russos na sequência da invasão russa na Ucrânia, com Roman Abramovich a sair do clube londrino após duas décadas. No entanto, os meses de dúvidas sobre o futuro dos Blues parecem ter acabado com a chegada de um novo proprietário, Todd Boehly.

O americano irá pagar 5 000 milhões de euros para a compra do clube e tem em vista uma enorme injeção de capital no orçamento de transferências para voltar a por a equipa de Tüchel nos trilhos da glória.

Segundo o Evening Standard, o novo proprietário pretende a contração de vários jogadores para que a equipa não seja ultrapassada pelos rivais.

O clube inglês irá perder nomes como Antonio Rüdiger e Andreas Christensen a custo zero, havendo vagas na zona central da defesa para ocupar e ainda há a situação de Reece James e Mason Mount, cujas renovações de contrato são prioridades da nova gerência.