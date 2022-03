"Novo De Bruyne" está na mira do Milan, assegura imprensa italiana

Charles De Ketelaere, no particular com a Burkina Faso

Charles De Ketelaere, médio do Brugge, despertou a cobiça do Milan

De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Charles De Ketelaere, criativo do Brugge, está na lista de alvos do Milan para a próxima época.

O médio ofensivo de 21 anos é uma das grandes promessas da Bélgica e, esta época, já deu que falar ao receber o prémio de melhor jogador em campo no empate do Brugge diante do PSG, na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com 17 golos e nove assistências em 41 jogos pelo Brugge esta temporada, De Ketelaere tem sido alvo de vários elogios na Bélgica, onde já é apelidado de "Novo De Bruyne", devido à similaridade do estilo de jogo com o compatriota na seleção.

O emblema belga, que está a seis pontos de distância do líder União St. Gilloise quando faltam apenas duas jornadas para o campeonato terminar, estará ciente do crescente interesse europeu, encabeçado pelo Milan, em De Ketelaere, tendo fixado o valor pelo qual permitirá a saída da promessa belga em cerca de 35 milhões de euros.

Titular em ambos os particulares que a Bélgica realizou na pausa internacional, diante da República da Irlanda (vitória por 3-0) e da Burkina Faso (2-2), De Ketelaere tem contrato com o Brugge até 2024.