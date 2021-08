Novo clube de Gaitán parece definido: novamente ao lado de Maxi Pereira

No Uruguai garantem que o argentino reforçará os uruguaios do Peñarol, juntando-se a Maxi Pereira.

Nico Gaitán e Maxi Pereira, que partilharam o balneário durante vários anos no Benfica, vão voltar a jogar juntos, desta feita no Peñarol, garantem este domingo no Uruguai.

De acordo com o "Referí", o argentino, de 33 anos e que representou o Braga na temporada passada, juntar-se-á ao antigo jogador de Benfica e FC Porto, de 37, no clube uruguaio.

Ainda segundo as mesmas informações, Gaitán assinará um contrato válido por um ano e meio com o Peñarol, juntando-se a Ruben Bentancour, Juan Manuel Ramos, Edgar Elizalde, Ignacio Laquintana e Sebastían Mederos na lista de reforços.