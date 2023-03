Novo ciclo no Brasil com nove estreantes na seleção e Ricardo Gomes na estrutura

Ramon Menezes, interino nos desafios de março, analisou 55 jogadores e escolheu 23. Da lista do Mundial resistiram onze. Neymar está fora por lesão. Ricardo Gomes é nomeado coordenador técnico

O treinador Ramon Menezes indicou esta sexta-feira a convocatória do Brasil para o jogo amigável de março, contra Marrocos (dia 25), no qual orientará a canarinha como interino, destacando-se a presença de nove estreantes na lista de 23 jogadores. O técnico que levou o Brasil ao título sul-americano em Sub-20 terá ainda um reforço na estrutura, o ex-jogador de clubes como Benfica e PSG Ricardo Gomes, que será coordenador técnico

A lista é composta por onze jogadores que estiveram no Mundial e ainda por nove estreantes em convocatórias da seleção principal do Brasil: Mycael, Renan, Arthur, André, Andrey Santos, João Gomes, Raphael Veiga, Rony e Vítor Roque. Martinelli, em alta no Arsenal, é uma ausência destacada, assim como Alisson (Liverpool), Thiago Silva (Chelsea), Danilo e Alex Sandro (Juventus), Raphinha (Barcelona), Gabriel Jesus (Arsenal) e Pedro (Flamengo). Neymar ficou de fora, mas por lesão. O Palmeiras de Abel Ferreira tem quatro nomes na lista.

"Não é fácil fazer uma lista com 23 atletas. Foram 52, 55 atletas observados para fazer uma lista de 23. Sei da responsabilidade que é. Vamos enfrentar um Marrocos que foi semifinalista da Copa e está muito preparado. Em cima disso, buscamos o equilíbrio na montagem. Os jovens do sub-20 eu conheço bem. Poderia ter mais jogadores com idade olímpica, estamos deixando fora o Martinelli, por exemplo. Mas acredito que fizemos a melhor escolha", começou por assumir Ramon Menezes.

"Todos os jogadores que foram para a Copa do Mundo poderiam estar aqui. O Martinelli tem idade olímpica, é muito bom jogador, tem a função do Vinicius. Trouxemos o Rony porque vem jogando muito bem pelo Palmeiras. O Joelinton pode ser encaixado como volante, como meia, jogador forte, que estamos acompanhando. A qualquer momento ele também pode vestir a camisa da seleção brasileira. Fizemos uma convocação onde procuramos manter a base da Copa com 11 nomes. Volto a falar da busca por equilíbrio. São jogadores inteligentes, os melhores do mundo e que vivem um grande momento. Taticamente, vamos fazer uma equipa muito forte na fase defensiva como foi nos Sub-20, porque na fase ofensiva temos grandes jogadores", prosseguiu.

Questionado se acredita que pode virar o selecionar em vez de internino, como sucedeu com Scaloni na Argentina, afirmou: "A história do Scaloni serve de inspiração para todo mundo. De auxiliar técnico para campeão do mundo. Mas cada um tem a sua história, estou construindo a minha. Já agradeci aqui, várias vezes, por essa oportunidade. Todo mundo sabe que o meu projeto é com a equipa sub-20. Fomos muito felizes com essa conquista [do Sul-Americano], nem deu tempo para falar muito. Você ganha competições com um grupo, não só com 11. E fizemos isso no Sul-Americano."

Veja a lista completa:

Guarda-redes: Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) Weverton (Palmeiras).

Laterais: Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest).

Centrais: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Robert Renan (Zenit).

Médios: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Raphael Veiga (Palmeiras).

Avançados: Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vini Júnior (Real Madrid), Vitor Roque (Athletico-PR).