Novo capítulo para Niko Kovac: "Sou um filho da Bundesliga e estou muito motivado"

Redação com Lusa

Niko Kovac é o novo treinador do Wolfsburgo, tendo assinado um contrato por três épocas, até 2025.

O croata Niko Kovac é o novo treinador do Wolfsburgo, tendo assinado um contrato por três épocas, até 2025, anunciou esta terça-feira o clube que terminou o campeonato alemão de futebol no 12.º lugar.

"Sou um filho da Bundesliga e estou muito motivado para iniciar um novo capítulo", disse Kovac, de 50 anos, que cumpriu grande parte da carreira como futebolista e, posteriormente, como técnico na liga germânica.

Kovac, que já desempenhou as funções de selecionador da Croácia, já treinou o Eintracht Frankfurt, no comando do qual conquistou uma Taça da Alemanha, e o Bayern Munique, que levou à conquista da "dobradinha".

O Wolfsburgo, que na época 2021/22 falhou a qualificação para as competições europeias, optou por um compromisso de longa duração com Kovac, depois de nos últimos quatro meses ter tido três treinadores a liderar a equipa: Oliver Glasner, Mark van Bommel e Florian Kohnfeld, que foi dispensado há uma semana.