Novo capítulo na polémica: Alex Baena faz queixa de Valverde na polícia espanhola

Perante esta decisão do jogador do Villarreal, o caso que opõe os dois futebolistas seguirá a via judicial e afasta-se da justiça desportiva

Alex Baena, jogador do Villarreal, apresentou uma queixa na Polícia contra Fede Valverde - adianta esta domingo a rádio espanhola Onda Cero -, após ser agredido pelo médio uruguaio no final do jogo entre o Real Madrid e o Villarreal, no Santiago Bernabéu.

Baena tinha como opções fazer uma queixa na Polícia, ao Comité de Competição ou a ambos. Optou por fazê-lo junto da Polícia.

Perante esta decisão, o caso que opõe os dois futebolistas seguirá a via judicial e afasta-se da justiça desportiva, pelo que não haverá sanção desportiva para Valverde. Para que isso acontecesse, Baena teria que apresentar queixa do uruguaio ao Comité de Competição da LaLiga.

Recorde-se que o incidente aconteceu após o jogo, junto ao autocarro do Villarreal, no estacionamento do Bernabéu. E o árbitro não o viu.