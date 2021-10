Novo capítulo na novela Mbappé: declarações da mãe causam surpresa

Fayza Lamari explica que o jogador está em negociações para renovar com o PSG e que as mesmas estão no bom caminho.

O mercado de verão fechou, mas os capítulos em torno da novela Mbappé não têm fim. Depois de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, se ter mostrado confiante na contratação do craque francês, eis que a mãe do jogador revela que está no bom caminho a renovação com o PSG.

"Atualmente está a discutir com o PSG uma renovação e as coisas estão a correr bem. Falei, inclusive, com Leonardo [diretor desportivo] na passada segunda-feira. Se iremos encontrar uma solução? Uma coisa é certa: ele irá dar tudo até ao final para ganhar a Champions. Kylian precisa de estar satisfeito. Com ele, tudo pode mudar da noite para o dia", afirmou Fayza Lamari, mãe de Mbappé, em entrevista ao "Le Parisien".

Mbappé, recorde-se, termina contrato no final da corrente temporada com o PSG, clube que representa desde 2017/18.