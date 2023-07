"Novo capítulo": Mount herda o 7 de Ronaldo no Manchester United

O médio inglês deixou o Chelsea e assinou um contrato de cinco temporadas, com outra da opção, em Old Trafford.

O Manchester United anunciou esta quarta-feira a contratação de Mason Mount, que chega proveniente do Chelsea, onde passou a maioria da sua vida, reforçando agora um rival direto na Premier League.

Depois de ter oficializado o negócio, os red devils revelaram que o médio inglês, de 24 anos, vai herdar a camisola 7, que pertenceu a Cristiano Ronaldo desde 2021 até novembro de 2022, altura em que o astro português rescindiu contrato, acabando por rumar ao Al Nassr, da Arábia Saudita.

Na publicação em questão, o Manchester United escreveu inclusive: "É hora de escrever um novo capítulo", aludindo ao facto de o internacional inglês suceder a CR7 na camisola.

Mount assinou um contrato válido por cinco temporadas, com mais uma de opção, em Old Trafford, com a imprensa inglesa a avançar que vai render cerca de 64 milhões de euros ao Chelsea, que podem ascender a 70M€ mediante o cumprimento de objetivos.