Novo candidato ao banco do Tottenham: está na Premier e fora do big six

Imprensa inglesa aponta Graham Potter ao banco dos spurs. Antonio Conte pode sair no final desta temporada

Quando estamos perto do final da temporada, são muitas as dúvidas que pairam no Tottenham, clube que ainda luta pelo acesso à Liga dos Campeões do próximo ano. Antonio Conte pode mesmo sair e há novo candidato ao lugar: Graham Potter, técnico do Brighton.

De acordo com o The Telegraph, o número um na lista de Daniel Levy, presidente dos spurs, é mesmo o atual líder do Brighton, que chegou à Premier League em 2019 e que já conseguiu a terceira manutenção consecutiva no principal escalão do futebol inglês.

Para além de Potter, também os nomes de Mauricio Pochettino e Roberto Mancini foram apontados ao norte de Londres.

Antonio Conte não tem a continuidade assegurada no Tottenham e nem mesmo o apuramento para a Liga dos Campeões pode garantir tal realidade. O italiano já foi apontado ao PSG e, para além disso, a imprensa inglesa já revelou que existem claras diferenças entre treinador e clube na forma de encarar o próximo defeso.