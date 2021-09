Novo braço de ferro à vista? Espanhóis projetam duelo quente entre PSG e Real por Haaland

Norueguês é a grande aposta parisiense para substituir Mbappé

Real Madrid e PSG, enquanto dois dos clubes mais ricos do planeta, protagonizaram uma das novelas deste defeso, muito por culpa de Mbappé. E se parece uma questão de tempo até o francês chegar ao Bernabéu, a imprensa espanhola vai já desenhando um novo duelo entre os dois emblemas...com Haaland ao barulho.

Efetivamente, o avançado norueguês é mesmo a grande esperança do clube parisiense para substituir Kylian Mbappé. O jogador e o Dortmund já foram sondados neste verão, juntamente com Lewandowski e o Bayern, mas tudo se ficou por aí, uma vez que o PSG acabou por ir declinando todas as milionárias ofertas feitas por uma das suas principais figuras.

No próximo verão, garantido Mbappé, o Real quer atacar Erling Haaland. O clube merengue, numa tentativa de assegurar um futuro risonho, tem como objetivo garantir duas das principais estrelas do futebol para a próxima década, sendo que o nome de Lewandowski não está também fora das contas. O polaco poderá mesmo sair do Bayern para procurar novos desafios.

Esta novela, contudo, pode nem existir, assim o PSG consiga convencer Mbappé a ficar e a jogar nos próximos anos ao lado de Neymar e Messi. Mas a vontade do jogador francês é bem conhecida...assim como o seu sonho de criança.