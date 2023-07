Novela Mbappé deixa Nápoles em estado de alerta

Saída do craque francês pode terminar com Osimhen em Paris. Campeão italiano quer renovação do contrato do avançado nigeriano

A possível saída de Kylian Mbappé não influenciará apenas o PSG e o Real Madrid. O Nápoles está à espreita e tudo por causa do seu avançado, Victor Osimhen.

O nigeriano é considerado muito por caro pela generalidade do futebol europeu, mas o PSG podia chegar aos valores pretendidos caso perdesse Mbappé. Uma proposta na casa dos 150 milhões de euros, no fundo.

De Laurentiis já queria renovar o contrato do melhor marcador do último campeonato italiano. Osimhen está ligado ao Nápoles até 2025 e o presidente estava com ideias de prolongar o vínculo por mais um ano, pelo menos, algo que deve avançar caso Mbappé continue na capital francesa.

Recorde-se que Victor Osimhen, de 24 anos, foi contratado pelo Nápoles no verão de 2020, por 75 milhões de euros.