Novela à vista? United inicia contactos com antigo companheiro de Ronaldo

Marco Asensio tem apenas mais um ano de contrato com o Real Madrid

Focado em assegurar a contratação de Aurélien Tchouaméni ao Mónaco, o Real Madrid poderá estar prestes a protagonizar outra novela do mercado, desta vez no lado oposto.

De acordo com a Sky Sports e a ABC, Marco Asensio, cujo contrato com os merengues expira no verão de 2023, foi alvo de contactos por parte do Manchester United, que se junta a Milan, Juventus e Arsenal na lista de clubes interessados no internacional espanhol.

Os representantes dos red devils terão abordado recentemente Jorge Mendes, que passou a agenciar o médio ofensivo de 26 anos há alguns meses.

A possibilidade de renovação com o Real Madrid ainda não está totalmente descartada, mas o campeão europeu já terá decidido que, caso Asensio decida não prolongar o contrato neste verão, a melhor opção será vendê-lo por uma verba próxima dos 50 milhões de euros.

Caso Marco Asensio rume a Old Trafford neste defeso, isso significaria um reencontro com Cristiano Ronaldo, com quem partilhou balneário no Real Madrid entre 2016 e 2018.

O espanhol, que se encontra ao serviço da seleção na Liga das Nações, tem tido dificuldades em encontrar regularidade no Santiago Bernabéu. Ainda assim, apontou 12 golos e duas assistências em 43 jogos disputados pelo Real Madrid esta época.