Novela à vista? Barcelona nega acordo e pagamento de cláusula de Xavi

Al-Sadd tinha anunciado antigo médio como novo treinador, mas clube catalão ainda não finalizou negócio

Não que esteja tudo em causa, mas, para já, ainda não há, ao contrário do que se esperava, fumo branco quanto a Xavi. O Barcelona nega que o acordo já tenha sido selado, muito menos que a cláusula de rescisão tenha sido paga.

Segundo o Mundo Deportivo, fontes do emblema blaugrana revelaram estar agastadas pelo comunicado do Al-Sadd, encarado como uma forma de colocar pressão sobre a comitiva presente no Catar.

Recorde-se que, na manhã desta sexta-feira, o Al-Sadd confirmou a saída de Xavi para Camp Nou, bem como o pagamento do Barcelona da cláusula de rescisão do treinador espanhol.