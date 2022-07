Extremo vai assinar um novo contrato com o emblema culé, assegura o jornalista Fabrizio Romano.

Ousmane Dembélé vai assinar um novo contrato com o Barcelona, válido até junho de 2024. A informação é assegurada pelo jornalista Fabrizio Romano, que reforça que a vontade do avançado francês era de continuar em Camp Nou e que Xavi foi um elemento decisivo para a continuidade do jogador.

Dembélé está, neste momento, sem contrato - terminou no final da época -, mas deverá mesmo prolongar o vínculo.