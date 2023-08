Nove anos depois, Manuel Lanzini volta ao River Plate

Médio terminou contrato com o West Ham e assina por um ano

Após nove anos, o médio Manuel Lanzini regressa ao River Plate. Lanzini saiu do River Plate no verão de 2014, rumo ao Al Jazira, que trocou logo no ano seguinte pelo West Ham.

O médio argentino terminou a ligação ao clube inglês e decidiu voltar a casa, aos 30 anos.

Internacional pela Argentina em cinco ocasiões, assinará por um ano. Já foi anunciado como reforço pelo clube de Buenos Aires.