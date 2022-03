Novas sanções em Inglaterra: Abramovich deixa de ser dirigente do Chelsea

Premier League decidiu afastar o oligarca russo na sequência das sanções aplicadas pelo governo britânico

A Premier League decidiu retirar a Roman Abramovich o cargo de dirigente do Chelsea.

"No seguimento da aplicação de sanções por parte do Governo britânico, a direcção da Premier League afastou Roman Abramovich do cargo de director do Chelsea", informou o organismo que organiza a principal liga inglesa de futebol.

Esta medida surge na sequência de uma série de sanções aplicadas pelo governo britânico aos oligarcas russos.

Recorde-se que o Governo britânico anunciou nesta última quinta-feira novas sanções contra sete oligarcas russos, incluindo Roman Abramovich, de saída do Chelsea, e o antigo sócio, Oleg Deripaska, com o congelamento de bens e proibição de viagens