Novas regras na MLS: após ser assistido, jogador só entra em campo ao fim de três minutos

Novas regras no campeonato de futebol norte-americano para situações de assistência médica a jogadores e também relativamente a cartões vermelhos.

A Major League Soccer (MLS), Liga norte-americana de futebol, vai introduzir novas regras a partir da próxima época, que têm em vista reduzir as perdas de tempo. Mas não só.

Uma das novidades prende-se com a assistência médica aos jogadores. Sempre que um atleta fique no chão por mais de 15 segundos, a equipa médica do respetivo clube está autorizada a entrar em campo para prestar auxílio. E após sair do terreno de jogo, esse mesmo jogador terá de esperar três minutos para reentrar nas quatro linhas.

As exceções acontecem quando se tratar de pancadas na cabeça, problemas cardíacos ou lesões graves.

Além disto, haverá uma nova regra no que às expulsões diz respeito. Ao ser castigado por um jogo de suspensão, após ver um cartão vermelho, o futebolista terá de cumprir a sanção contra a mesma equipa que defrontou. Seja na segunda volta ou na temporada seguinte.

No caso de esse atleta se transferir para a equipa contra a qual viu o cartão vermelho, ficará obrigado a cumprir o jogo de castigo logo no primeiro duelo da época seguinte.