Novas imagens do PSG-Marselha: Dí Maria cuspiu para Álvaro González

O caso será analisado pela Comissão Disciplinar esta semana

As imagens divulgadas pela Telefoot:, detentora dos direitos de transmissão televisiva da Ligue 1, não deixa qualquer dúvida: Angel Di Maria cuspi na direção de Alvaro Gonzalez no decorrer do polémico clássico PSG-Marselha (0-1).

No vídeo exibido pode ver-se o internacional argentino, que acabara de devolver a bola ao Marselha, dar alguns passos antes de virar a cabeça e cuspir em direcção do defensor do Marselha.

O caso será analisado pela Comissão Disciplinar esta semana, sendo que o castigo previsto nestes casos é de seis jogos de suspensão se o incidente ocorrer durante o jogo. Angel Maria, recorde-se, saiu recentemente aa quarentena depois de testar positivo à covid-19.