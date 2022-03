Nova Zelândia goleia Ilhas Salomão e vai disputar vaga no Catar com adversário da CONCACAF

Neozelandeses estão, assim, a um triunfo da uma terceira presença na fase final, depois de três derrotas em 1982 (2-5 com Escócia, 0-3 com União Soviética e 0-4 com o Brasil) e três empates em 2010 (1-1 com Eslováquia e Itália e 0-0 com Paraguai)

A Nova Zelândia goleou hoje as Ilhas Salomão por 5-0, na final da zona da Oceânia de apuramento para o Mundial de futebol de 2022, colocando-se a um triunfo da fase final, frente ao quarto colocado da CONCACAF.

No neutro Catar, que irá acolher a competição, os neozelandeses chegaram ao intervalo já a vencer por 2-0, com tentos de Bill Tuiloma, aos 23 minutos, e do "capitão" Chris Wood, jogador do Newcastle, aos 29.

Após o intervalo, o conjunto de Danny Hay continuou por cima e chegou à goleada, com mais três golos, de Joe Bell, aos 50 minutos, Bill Tuiloma, que "bisou", aos 70, e do suplente Matthew Garbett, já nos descontos, aos 90+1.

Os neozelandeses estão, assim, a um triunfo da uma terceira presença na fase final, depois de três derrotas em 1982 (2-5 com Escócia, 0-3 com União Soviética e 0-4 com o Brasil) e três empates em 2010 (1-1 com Eslováquia e Itália e 0-0 com Paraguai).

Pela frente, num jogo único, em 13 ou 14 de junho, os vencedores da Oceânia vão ter o quarto colocado da zona CONCACAF, para já a Costa Rica, que já esteve cinco vezes em Mundiais (1990, 2002, 2006, 2014 e 2018), com um oitavo posto em 2014.

No total, já são 27 os apurados, de um total de 32, incluindo uma grande maioria de 12 seleções europeias (Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Polónia, Portugal, Sérvia e Suíça).

Também estão qualificadas uma da CONCACAF (Canadá), cinco de África (Camarões, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia), quatro da América do Sul (Argentina, Brasil, Equador e Uruguai) e cinco da Ásia (Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irão, Japão e Catar).

O Mundial de 2022 realiza-se no Catar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.