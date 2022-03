Nova vida de Dembélé recompensada no Barcelona: renovação volta a ser possível

Extremo tem somado boas exibições no Barcelona desde o mercado de inverno

De acordo com o As, a nova cara que Ousmane Dembélé tem demonstrado desde o fracasso nas negociações para renovar com o Barcelona, no mercado de inverno, já foi recompensada pelos responsáveis do clube, que contactaram o agente do francês nas últimas horas, com vista a retomar o processo.

Em janeiro, a relação de Dembélé com o Barça atingiu o ponto mais baixo, com Joan Laporta, presidente catalão, a ter proclamado que o extremo de 24 anos abandonaria Camp Nou no verão.

Com a chegada de Xavi e, mais tarde, de Aubameyang, antigo colega de equipa do francês no Dortmund, ao Barça, Ousmane Dembélé regressou às boas exibições, tendo apontado um golo e sete assistências nos últimos nove jogos pelos blaugrana.

A confiança redescoberta pelo francês, aliada à amizade que tem Aubameyang e ao acompanhamento de Xavi, são fatores que aumentam assim as possibilidades de Dembélé e Barcelona chegarem finalmente a um acordo para a renovação de contrato, um cenário que, há cerca de dois meses atrás, parecia ser impossível.