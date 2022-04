Nova versão da Liga dos Campeões criticada por clubes ingleses

Os clubes ingleses fora dos Big Six estão contra o novo formato da Champions, que envolve a definição de duas vagas através dos desempenhos passados

A decisão da UEFA de remodelar o formato da Liga dos Campeões já está a criar algum descontentamento no futebol europeu, mais concretamente no futebol inglês. A mais importante competição europeia de clubes irá sofrer mudanças drásticas, entre elas o aumento de participantes de 32 para 36, a alteração de oito grupos de quatro clubes para um único grupo com todos os participantes ou a qualificação de duas equipas que não conseguiram o apuramento nas suas ligas através das suas performances anteriores.

Esta última decisão foi a que criou desconforto nos clubes ingleses fora dos Big Six (deste grupo fazem parte o Manchester City, Liverpool, Chelsea, Totthenham, Arsenal e Manchester United).

A dar voz ao descontentamento dos restantes clubes da Premier League esteve a Football Supporters' Association's Premier League Network, que pede à UEFA que rejeite a proposta das novas alterações, alegando que o novo formato "é uma tentativa de retorno à desacreditada ideia de uma Superliga Europeia".

"No ano passado, foram os nossos grupos de adeptos que se uniram para forçar o colapso da Superliga Europeia. Na altura, a UEFA disse-nos que os adeptos eram o coração do jogo e prometeu que as opiniões dos adeptos seriam o centro das atenções para decidir o que viria a seguir.

Portanto, é com grande consternação que agora enfrentamos a perspetiva de mudanças na Liga dos Campeões que significarão muitos mais jogos da fase de grupos e a entrada de alguns clubes baseada em um histórico 'Coeficiente de Clubes da UEFA' de cinco anos.

Essas propostas apenas aumentarão a distância entre os clubes ricos e os demais, ao mesmo tempo que arruinarão os calendários das ligas domésticas, com a expectativa de que os adeptos sacrifiquem ainda mais tempo e dinheiro assistindo a jogos sem sentido."

Quem também se insurgiu contra esta nova versão da Champions foi David Moyes, treinador do West Ham, que afirma que o apuramento deve ter como base o "mérito", e que se fosse de outra maneira a sua equipa se calhar não estaria hoje a disputar os quartos de final da Liga Europa, neste caso com o Lyon.

"Nós somos os novos miúdos do bairro. Aposto que a UEFA não esperava que o West Ham chegasse tão longe. Mas é isso que acontece. E é por isso que temos de continuar a encorajar a UEFA a trazer outras equipas. Talvez não tivéssemos entrado nesta competição se houvesse regras diferentes. Desse ponto de vista, realmente acho que queremos mostrar que podemos desafiar."