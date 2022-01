Nova rivalidade no "El Clásico"? Gavi pica Kroos no Instagram mas "brincadeira" corre mal

Toni Kroos foi quem terá começado a picardia nas redes sociais e Gavi respondeu depois de o Barcelona ter sido derrotado nas meias-finais da Supertaça espanhola pelos merengues (3-2). A publicação do jovem culé apenas aguentou alguns minutos até ser apagada

Rivais dentro de campo e atuantes na mesma posição, Toni Kroos, médio do Real Madrid e Gavi, jovem do Barcelona, parecem ter desenvolvido uma rivalidade pessoal entre ambos que já se transporta para fora das quatro linhas. E no que toca ao primeiro "round" nas redes sociais, terá sido o alemão a levar a melhor.

Gavi, após a eliminação do Barcelona na Supertaça de Espanha diante do Real Madrid (3-2), fez uma publicação no Instagram onde se podia ver Toni Kroos no chão, o que terá sido uma resposta a um post semelhante, com Gavi de joelhos, publicado pelo médio aquando da vitória blanca em Camp Nou na décima jornada da LaLiga (1-2), em finais de outubro.

Algo com que o jovem médio do Barcelona não terá contado foram as imediatas reações negativas dos adeptos ao post, devido ao resultado negativo dos blaugrana na Supertaça, pelo que o jogador apagou a publicação passados apenas alguns minutos.