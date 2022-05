Nova luta entre PSG e Real Madrid? Tchouaméni é o mais recente caso

Médio do Mónaco foi dado como praticamente certo no Santiago Bernabéu, mas, em França, garantem que o clube parisiense está interessado em dar uma nova dor de cabeça aos merengues

Aurélien Tchouaméni tem sido dado como um muito provável reforço do Real Madrid para a próxima época. O médio do Mónaco é seguido pelos merengues há muito tempo, mas o PSG pretende entrar à última hora pela discussão do internacional francês.

De acordo com o Le Parisien, depois de fechar o negócio da continuidade de Mbappé, o clube da capital francesa pretende juntar dois dos grandes talentos jovens da seleção no Parque dos Príncipes. A boa relação entre os intervenientes em questão até pode funcionar como um aliado no negócio.

Nesta última terça-feira, Tchouaméni foi dado como praticamente certo no Real Madrid, tendo o RMC Sport noticiado um acordo entre os dois clubes e um contrato de cinco anos, com os merengues a pagarem, pelo menos, 80 milhões de euros.