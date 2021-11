Nova lista de convocados de Scaloni tem Otamendi e sete possíveis estreantes

Campeã sul-americana prepara dupla jornada de qualificação para o Mundial do Catar

Nicolas Otamendi, defesa do Benfica, é um dos escolhidos pelo selecionador de futebol da Argentina, Lionel Scaloni, para a próxima dupla jornada de qualificação para o Mundial´2022.

Otamendi, um dos capitães do Benfica, integra uma lista alargada de 34 jogadores para os jogos da Argentina com o Uruguai, em Montevideu, a 12 de novembro, e com o Brasil, quatro dias depois, em San Juan.

Scaloni chamou sete jogadores à espera de uma estreia, nomeadamente, Matías Soulé (Juventus), Thiago Almada (Vélez Sarsfield), Santiago Simón (River Plate), Exequiel Zeballos e Cristian Medina (Boca Juniors), Gastón Ávila (Rosario Central) e Federico Gomes Gerth (Tigre).

Na zona de qualificação sul-americana (CONMEBOL), o Brasil lidera com 31 pontos, seguido da Argentina, com 25, e Equador e Colômbia, com 17 e 16, respetivamente, mas com mais um jogo disputado, a fecharem os lugares de apuramento direto.

O Uruguai, quinto e em lugar para o play-off intercontinental, tem também 16 pontos, em 12 jogos.