Nova derrota do Liverpool e um impensável nono lugar na Premier League

Desaire caseiro frente ao Liverpool, na ronda 14 do campeonato inglês.

O Liverpool foi derrotado em casa pelo Leeds, (1-2), e caiu para o nono lugar da Liga inglesa de futebol, na 14.ª jornada, com Fábio Carvalho no banco e Diogo Jota fora dos convocados por lesão.

Logo aos quatro minutos, o avançado espanhol Rodrigo adiantou os visitantes, com o inevitável Salah a igualar o marcador aos 14, mas o avançado neerlandês Crysencio Summerville fez o golo da vitória aos 89.

O Liverpool segue no nono posto da Premier League, com 16 pontos em 12 jogos disputados, já a 13 pontos do líder provisório Manchester City, enquanto o adversário é 15.º com 12 pontos.