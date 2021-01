Nova crise no Flamengo: Ceni já é considerado o segundo pior da década

Rogério Ceni com vida difícil no Flamengo

Segundo a Imprensa, o treinador do Flamengo está a um pequeno passo de deixar o clube, após mais um resultado negativo.

Não está fácil a vida de Rogério Ceni no Flamengo. O treinador entrou no clube com vontade de alterar o rumo negativo, mas não conseguiu e nesta altura já é considerado o segundo pior da última década.

O Flamengo de Ceni tem um aproveitamento de 44 por cento em 12 partidas, números considerados desastrosos pelos dirigentes do clube. Segundo alguma Imprensa, ontem mesmo a Direção do Fla esteve reunida para discutir o futuro do antigo guarda-redes e há uma clara inclinação para romper o acordo com o treinador.

Ainda no último domingo, o campeão brasileiro perdeu em casa diante do Ceará (2-0), com mais uma exibição muito negativa. Em quarto lugar, a sete pontos do São Paulo, a maioria dos dirigentes entende que com o investimento feito a equipa teria de ter outro rendimento. As próximas horas serão decisivas...

Flamengo recebe Palmeiras em Brasília

Após duas derrotas consecutivas, é um dado adquirido que o Flamengo vai disputar os próximos cinco jogos fora, entre os quais diante do Palmeiras. A partida será transferida para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Isto porque o Maracanã ficará à disposição da Conmebol para a final da Copa Libertadores, no dia 30 de janeiro. A direção do Fla já recebeu autorização do governo de Brasília. A situação do emblema do Rio de Janeiro já não era favorável e pior ficou com a perspetiva de fazer cinco jogos fora. Gabigol (na foto) e seu pares têm muito trabalho pela frente.