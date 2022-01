Nova coqueluche dos EUA foi contratada pelo Augsburgo

Ricardo Pepi, jovem promessa dos EUA, tornou-se jogador do Aubsburgo

Pepi, avançado ex-Dallas, vai estar ligado ao clube primodivisionário da Alemanha, pelo menos, até 2026

Ricardo Pepi, jovem promessa dos EUA e internacional, com apenas 18 anos, pela seleção principal do país americano, tornou-se jogador do Aubsburgo, anunciou, esta segunda-feira, o emblema da Bundesliga (I Divisão germânica).

"Estamos encantados por Ricardo ter decidido juntar-se ao FCA apesar do interesse de vários clubes de topo. Conseguimos fornecer-lhe um plano desportivo claro para o seu desenvolvimento futuro que o convenceu", lê-se no site do clube.

O avançado, contratado aos norte-americanos do Dallas (MLS), vinculou-se ao clube alemão até junho de 2026, ou seja, por quatro épocas e meia, sendo que poderá prolongar a ligação por mais uma. Os valores não foram detalhados.

Ricardo ​​​​​​​Pepi, eleito o melhor jogador sub-22 do principal campeonato dos EUA na última época, por força dos 13 golos, duas assistências e nível exibicional, tem sete internacionalizações pelos EUA (três tentos e outros tantos passes para finalização).