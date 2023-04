Nottingham mantém treinador, mas avisa: "Resultados têm de melhorar imediatamente"

Evangelos Marinakis, proprietário do clube, acabou com a especulação em torno do treinador Steve Cooper, garantindo que o técnico inglês mantém-se à frente da equipa apesar dos rumores na imprensa que apontavam para um despedimento iminente.

Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest, publicou esta quarta-feira um comunicado no qual reitera que Steve Cooper continua a ser o treinador da equipa, desmentindo os rumores na imprensa inglesa que apontavam para um despedimento iminente do técnico inglês.

"Ninguém nega que o nosso clube está numa posição difícil na Premier League, mas queremos acabar com a especulação e com as notícias falsas e disruptivas nos media para confirmar que Steve Cooper mantém-se como nosso treinador no Nottingham Forest. Estamos todos desapontados com as exibições recentes e é claro que temos muito trabalho pela frente, no sentido de abordarmos isto de forma urgente. Os resultados e exibições devem melhorar imediatamente", pode ler-se.

"Não pode haver tempo para distrações, rumores e especulação. Só há tempo para trabalho duro, determinação e comprometimento por parte de Steve e dos jogadores para conseguirem os resultados que queremos e, claro, para o apoio magnífico e contínuo dos adeptos do Nottingham Forest", completa Marinakis.

O Nottingham Forest não vence na Premier League desde o dia 5 de fevereiro, na 22.ª jornada, ocupando atualmente o primeiro lugar acima da zona de despromoção (17.º), em igualdade pontual com o Bournemouth, antepenúltimo com 27 pontos.