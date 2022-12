Nottingham gastou mais de 160 milhões no verão e vai voltar à carga em janeiro

Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest

O dono do clube inglês confirmou que pretende contratar, no mínimo, mais dois jogadores em janeiro.

Evangelos Marinakis, proprietário do Nottingham Forest, atual 18.º classificado da Premier League, confirmou esta terça-feira que pretende contratar, no mínimo, dois jogadores no mercado de inverno.

"Eu não comprei jogadores [no verão] só para gastar dinheiro. Precisávamos deles. Têm de se lembrar que já passaram 23 anos desde que o Forest esteve na primeira divisão", referiu ao jornal The Telegraph.

"Disseram que tínhamos demasiados jogadores e que seria difícil para nós, mas cinco dos nossos jogadores chave na temporada passada estavam emprestados, portanto tivemos de substituí-los. Também tivemos de comprar jogadores da Premier League, para trazermos qualidade a todas as áreas", explicou Marinakis.

Depois de ter sido um dos grandes protagonistas do mercado de verão - gastou cerca de 161 milhões de euros em 22 reforços - o histórico clube inglês pretende assim continuar a reforçar-se na janela de inverno.