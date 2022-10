Nottingham Forest provocou o Wolverhampton e teve resposta de Rúben Neves

O Nottingham Forest fez uma provocação nas redes sociais, colocando um jogador a brincar com lobos [mascote do Wolverhampton]. Os Wolves venceram o jogo e o capitão Rúben Neves respondeu, também nas redes sociais: "Acabou o recreio".

"Hora de brincar/recreio": foi com esta frase, a acompanhar uma montagem do jogador Emannuel Dennis a brincar com lobos [a mascote do Wolverhampton], que o Nottingham Forest "iniciou" o duelo com os Wolves. A publicação fez furor nas redes sociais, mas a equipa mais portuguesa da Premier League não achou piada.

Tanto que Rúben Neves, o autor do golo da vitória por 1-0, de grande penalidade, no sábado, recorreu às redes sociais, após o encontro, para reagir: "Acabou o recreio", escreveu o internacional português.

Também o Wolverhampton reagiu da mesma forma, "enterrando" um machado num tronco de árvore, em associação à mascote/símbolo do adversário.

Na conferência de imprensa após o jogo, o treinador interino Steve Davis revelou que ia usar a provocação do Nottingham Forest para motivar os jogadores do Wolverhampton, mas que Rúben Neves já o tinha feito.

"Soubemos disso e íamos usar isso para a palestra antes do jogo. Falei com o Rúben e ele disse-me que já tinha enviado isso para o chat dos jogadores, portanto nem precisei de dizer mais nada. Se não conseguimos motivar jogadores profissionais, então não estamos cá a fazer nada. Mas isto ajudou, acredito. Também faz parte do jogo. Este tipo de coisas costumava acontecer dentro de campo, mas agora as redes sociais assumiram o controlo", referiu.