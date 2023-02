Nottingham Forest junta Keylor Navas e Jonjo Shelvey a Felipe

Pouco depois de confirmar a aquisição do brasileiro ex-FC Porto Felipe, de 33 anos, o clube britânico, em que joga o português Cafu, ampliou o plantel com dois jogadores experientes.

O Nottingham Forest anunciou na terça-feira as contratações do guarda-redes costa-riquenho Keylor Navas, emprestado pelo PSG, e do médio inglês Jonjo Shelvey, contratado ao Newcastle até 2025, reforçando as opções do 13.º classificado da Liga inglesa.

Pouco depois de confirmarem também a aquisição do brasileiro ex-FC Porto Felipe, de 33 anos, o clube britânico, em que joga o português Cafu, ampliou o plantel com dois jogadores experientes, com o guarda-redes de 36 anos à cabeça.

Com mais de 500 jogos na carreira e 110 internacionalizações pela Costa Rica, Navas destacou-se no Real Madrid, a que chegou em 2014, somando três Ligas dos Campeões, entre outros troféus, e mais tarde no PSG, vivendo agora a primeira experiência em Inglaterra.

Já Jonjo Shelvey conhece o campeonato inglês, tendo somado 270 jogos na Liga inglesa ao longo da carreira, e assinou por dois anos e meio, sem o clube revelar os contornos da transferência proveniente do Newcastle.

"É um prazer estar aqui. Quando soube que o Forest estava interessado, fixei-me nisso e mal podia esperar. É um clube fantástico, com tanta história. Estou ansioso por começar", declarou, citado em comunicado, o médio internacional inglês de 30 anos.

Tanto Shelvey, com apenas cinco jogos esta época, como Navas, com apenas dois, estavam com poucos minutos somados e procuravam novo clube, assim como Felipe, que deixou o Atlético de Madrid - após chegar a Espanha vindo do FC Porto, em 2019 - depois de só ter alinhado em quatro encontros.