Notícia no Brasil: Botafogo tenta contratação de James

James Rodríguez, jogador do Al Rayyan

O ex-FC Porto está a ser associado à equipa treinada pelo português Luís Castro

O Botafogo está a negociar com o Al-Rayyan com o objetivo de contratar James. Segundo o portal UOL, o clube do Catar está a pedir cerca de 4,4 milhões de euros.

Neste momento, refere a mesma notícia, o desejo da equipa carioca, treinada por Luís Castro, tem alguma resistência do internacional colombiano, mais interessado em voltar a jogar na Europa.

Formado no Envigado, da Colômbia, James passou depois pelo Banfield (Argentina), FC Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern e Everton, antes de assinar pelo Al-Rayyan em 2021.