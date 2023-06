Notícia na Colômbia: James Rodríguez a caminho de um histórico da Argentina

Antigo jogador do FC Porto recusou recentemente o Botafogo de Luís Castro. Estará a ser negociado para Espanha, com passagem pela Argentina

James Rodríguez, antigo jogador do FC Porto, deixou recentemente o Olympiacos e procura novo clube, sendo esta sexta-feira notícia na Colômbia que estará comprometido com o Boca Juniors, da Argentina.

Segundo o jornalista colombiano Javier Hernández, da Blu Radio, o negócio está a ser feito por um empresário com ligações a Espanha, que o colocaria primeiro no Boca Juniors, antes de o levar de novo para a liga espanhola, onde já atuou pelo Real Madrid. No global o compromisso de James seria por três temporadas.

"O esforço financeiro seria dos empresários, não do Boca Juniors", disse o jornalista colombiano.

Recorde-se que James atuou no Banfield, da Argentina, antes de se mudar para o FC Porto, em 2010.

Recentemente James recusou uma proposta do Botafogo de Luís Castro e falou-se, também, no interesse do Besiktas.