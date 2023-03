Notícia na Alemanha: Manchester United a chegar aos três dígitos por figura do Eintracht

Kolo Muani interessa aos red devils, que podem chegar aos 120 milhões pelo principal ativo do Eintracht Frankfurt

Randal Kolo Muani continua a ser um dos jogadores mais pretendidos de toda a Bundesliga. Figura do Eintracht Frankfurt, o avançado é seguido pelo Manchester United, que estaria disposto a abrir os cordões à bolsa no próximo verão.

De acordo com os alemães do Bild, os red devils podiam chegar a oferecer 120 milhões de euros pelo internacional francês, que leva, esta temporada, 16 golos e 14 assistências com o atual detentor da Liga Europa.

O Eintracht Frankfurt estaria disposto a negociar o jogador sempre que a proposta chegasse aos três dígitos.

Com contrato até 2027, Muani chegou ao Eintracht no último verão, depois de dois anos no Nantes.