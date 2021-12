Notícia na Alemanha: Dortmund perde a paciência e faz ultimato a Haaland

O avançado da equipa alemã tem contrato até 2024, mas é cobiçado no mercado.

O Borussia Dortmund está a perder a paciência com Erling Haaland. Um dos jogadores mais cobiçados pelos principais clubes europeus, o internacional norueguês tem contrato com a equipa alemã até junho de 2024. Entretanto, os diretores do Dortmund estão incomodados com os rumores sobre a possibilidade de saída do avançado.

Mino Raiola, representante de Haaland, alimenta os rumores sobre o alegado interesse de equipas como Manchester City, Real Madrid e Barcelona no jogador de 21 anos.

De acordo com o jornal "Bild" esta quarta-feira, o Dortmund fixou um prazo até fevereiro para que o atacante esclareça o seu futuro e diga se vai continuar ou mudar de clube.

O Dortmund quer planear com antecedência seu futuro. Hans-Joachim Watzke e Michael Zorc, diretor geral e diretor desportivo, respetivamente, já disseram na semana passada que pretendem um encontro com Raiola em breve para tratar do assunto.

Estima-se que caso o jogador queira deixar a equipa alemã, o pretendente terá de pagar 75 milhões de euros.