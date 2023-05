Notícia em Itália: Luis Enrique com proposta de dez milhões por época

Espanhol estará na lista para render Luciano Spalletti no Nápoles.

Luciano Spalletti não vai continuar no comando técnico do Nápoles e o campeão italiano está já em cena à procura de um sucessor. E, de acordo com o "calciomercato", disposto a abrir os cordões à bolsa.

De acordo com a informação desta segunda-feira, o emblema italiano apresentou uma proposta de duas temporadas para Luis Enrique, com um ordenado de dez milhões de euros por época.

O técnico, que deixou a seleção espanhola, era apontado igualmente ao Chelsea, que já fechou o acordo com Mauricio Pochettino.

Rafa Benítez , Antonio Conte , Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano são outros nomes que estarão na lista do Nápoles.