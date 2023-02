Notícia em Itália: Juventus pode perder mais 20 pontos

A decisão desta caso nunca será conhecida antes de março.

Quando se pensava que a perda de 15 pontos na atual classificação da Serie A era uma péssima notícia para os objetivos da Juventus em 2022/23, eis que tudo pode ser, afinal, pior. É que segundo o jornal Corriere Dello Sport, a Procuradoria da federação italiana vai pedir a perda de mais 20 pontos.

Desta feita, a acusação tem por base o anúncio, aquando da pandemia de covid-19, de que a Juve acordara com os jogadores uma redução salarial. Ora, a mais recente investigação terá concluído que esse redução nunca aconteceu, os salários foram pagos na íntegra sem que esse valor fosse declarado às finanças italianas.

Conversas no WhatsApp entre dirigentes do clube de Turim com Matthijs De Ligt e Mattia De Sciglio foram o ponto de partida para a investigação, revela o mesmo jornal.

A decisão desta caso nunca será conhecida antes de março. Se a perda de 20 pontos acontecesse agora, a Juventus desceria ao último lugar, com apenas três pontos. A equipa de Turim já perdeu 15 pontos após a a descoberta de um encobrimento de 60 milhões de euros em transferências de jogadores.