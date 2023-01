Notícia em Itália: Inter não deve avançar para Lukaku depois do verão

Adversário do FC Porto na Liga dos Campeões ainda não decidiu se avançará para a continuidade do avançado, que tem desiludido no regresso a San Siro

Romelu Lukaku, figura no regresso do Inter ao título de campeão italiano, não está a convencer. Emprestado até final da época, o belga tem desiludido.

De acordo com La Gazzetta dello Sport, o jogador não tem agradado aos responsáveis do adversário do FC Porto na Champions, desde direção até ao treinador Inzaghi. Prolongar a cedência para lá do verão é improvável, nesta altura.

Aos 29 anos, Lukaku tem feito uma época muito abaixo das expectativas no Inter de Milão. Muitas vezes lesionado, o belga leva dois golos e uma assistência em apenas sete partidas disputadas.