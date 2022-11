Notícia em Itália: dirigentes do Inter reúnem-se com Inzaghi para discutir mau momento

O Inter perder com a Juventus no dérbi de domingo e os responsáveis do clube não estão satisfeitos com o momento que a equipa atravessa. Hoje, haverá reunião com o treinador, de acordo com a Gazzetta dello Sport.

O Inter não vive um bom momento esta temporada. Está a 13 pontos do primeiro lugar, já perdeu cinco jogos no campeonato e, no domingo, perdeu com a rival Juventus, por 2-0. E para discutir a situação, esta terça-feira haverá uma reunião entre Simone Inzaghi, o treinador, e a direção dos nerazzurri, reporta o jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Segundo a publicação, o lugar do treinador pode estar em risco e o próximo jogo, diante do Bolonha, será decisivo para o futuro do técnico.

A reunião de hoje servirá para passar uma mensagem ao plantel e encorajar os jogadores a fazer mais. Os dois próximos embates (Bolonha e Atalanta), antes da paragem para o Mundial, serão de extrema importância para a equipa, que agora atravessa um clima de alguma tensão.

De recordar que o Inter é o adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado ontem.