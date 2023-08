Notícia em Itália: CEO da Roma em Londres por Lukaku

Clube de José Mourinho e Rui Patrício atento à situação do blega, procura "descontos"

Segundo o Calciomercato, Lina Souloukou, CEO da Roma, viajou a Londres para conversar com o Chelsea sobre Lukaku.

José Mourinho pretende um ponta de lança, tem Durvan Zapata alinhavado, mas entretanto Souloukou foi a Inglaterra para tentar comprar Lukaku com desconto, dada a indefinição sobre o futuro do avançado belga, situação que a Roma quer aproveitar.

O Chelsea não conta com o jogador e colocou-o nos Sub-23. Os blues dão prioridade a uma venda, e já viram frustrarem-se as negociações com o Inter e com a Juventus, pelo que a Roma quer aproveitar a oportunidade para tentar um negócio de ocasião.