Notícia em Inglaterra: Theo Walcott deverá anunciar final de carreira

Aos 34 anos, o extremo inglês está livre no mercado depois de ter terminado contrato com o Southampton e deverá colocar um ponto final na carreira.

A rádio TalkSPORT avança esta quinta-feira que Theo Walcott, aos 34 anos, vai terminar a carreira de jogador.

O extremo inglês está livre no mercado depois de ter terminado contrato com o Southampton no final da época passada e chegou a ser apontado ao Bournemouth e ao Reading, mas deverá pendurar as chuteiras, faltando apenas que a decisão seja anunciada.

Internacional inglês em 47 ocasiões (oito golos), Walcott cumpriu toda a carreira na Premier League, tendo marcado um total de 80 golos em 397 jogos realizados no campeonato.

Formado no Southampton, foi ao serviço do Arsenal que ganhou destaque, entre 2005 e 2018, antes de ter passado pelo Everton e de novo pelos saints. Na época passada, apontou dois golos e outras tantas assistências em 24 partidas.

