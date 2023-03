Notícia em Inglaterra: PSG interessado em Maguire

Central inglês já esteve na mira dos parisienses nesta última reabertura do mercado. Clube vai voltar à carga no verão

Harry Maguire está a ser associado ao PSG. A imprensa inglesa revela que o central já entrou nas contas no mercado de janeiro e que o clube voltará à carga no verão.

De acordo com o The Sun, o jogador chegou a ter um acordo com o clube, que deve fazer nova proposta no verão. Para contratar Maguire, o PSG deve pagar, pelo menos, 56 milhões.

Recorde-se que Harry Maguire, de 30 anos, custou, em 2019, 87 milhões de euros aos cofres do Manchester United.